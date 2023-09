Marco Pogliani è il nuovo club manager dell'Alessandria Calcio 1912 (serie C). Lo annuncia la società con una breve nota sui social. Nato a Milano nel 1975, sarà il raccordo tra proprietà, squadre e segreteria sportiva.

Ha ricoperto lo stesso ruolo nel Montevarchi.

Nel curriculum di Pogliani anche la dirigenza dell'attività di base all'Inter; team manager e segretario generale alla Pro Sesto (per 4 anni) e alla Vis Pesaro (per una stagione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA