Torna "Chef in Quota", tema tra cucina di montagna e dei laghi

La terza edizione di "Chef in Quota" torna lunedì 18 settembre a Domobianca365 nel Rifugio Baita Motti a 1300 metri di altezza. Confermata la formula con sette chef - fra i quali gli stellati Paolo Griffa e Alessandro Gilmozzi - che prepareranno ognuno un piatto per i 130 presenti.

L'intero ricavato della serata, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza tramite la Fondazione Specchio dei Tempi.

Il tema di questa edizione è il dialogo fra la cucina di montagna e la tradizione dei vicini laghi alpini, riuniti nel menù che si aprirà, dopo l'aperitivo servito in terrazza con vista sulla Alpi, con gli amuse bouche del pastry chef Fabio Tisti delle Tisti Pasticceria di Domodossola.

Poi spazio ai due antipasti, firmati da Davide Brovelli del ristorante "il Sole" di Ranco e da Paolo Griffa, patron del ristorante una stella Michelin "Caffè Nazionale" di Aosta, che in classico stile di montagna preparerà la Tartare di cervo, salsa di mele e papavero, maionese alla violetta. Si tornerà sul lago, questa volta il Maggiore con il Fusillone farinello e capretto, di Simona Benetti del "Battipalo" di Lesa e quindi fra i monti con il cuoco ossolano Andrea Ianni, sua la Sfera di riso croccante al vino rosso con scaloppa di foie gras e formaggio San Martino.

Alessandro Gilmozzi, stella Michelin al "El Molin" di Cavalese, presenterà l'interessante Salmerino alpino, latte fermentato e resina. A chiudere il menù Matteo Sormani della "Walser Schtuba di Riale con il dessert La Miaccia Walser diventa dolce.

L'evento è promosso e organizzato da Domobianca365 - la località turistica a soli 15 minuti in auto dal centro di Domodossola e a 135 km da Milano - in collaborazione con gli chef ossolani, Amira, Ais VCO.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA