Torino: Juric, 'No alle due punte, out Ilic e Vojvoda'

"Non ci penso neanche alle due punte, dobbiamo continuare sui nostri concetti: domani giocherà Zapata titolare": il tecnico del Torino, Ivan Juric, esclude la possibilità di passare al tandem d'attacco. "Domani non ci saranno Vojvoda e Ilic - annuncia l'allenatore alla vigilia del posticipo con la Salernitana - e ho quattro alternative in mezzo: c'è Ricci, poi Tameze e Linetty, ma anche Gineitis sta crescendo bene". I granata sono chiamati all'esame Salernitana: "Sarà una battaglia, allo stadio Arechi sono sempre partite dure".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA