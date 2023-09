Schianto Freccia: S.Francesco al Campo, l'incidente del '96

Un aereo in fase di manovra sull'aeroporto di Torino-Caselle che precipita su San Francesco al Campo. Lo schianto della Freccia Tricolore costato la vita a una bambina di 5 anni ha un precedente che risale all'8 ottobre del 1996: in quel caso si trattò di un cargo russo che, dopo una fallita manovra di atterraggio, piombò su un cascinale uccidendo i coniugi Fiorentino Martinetto e Maria Perucca e due membri dell'equipaggio.

Il velivolo era un Antonov 124 decollato da Mosca; la sua meta finale era il Brunei, dove avrebbe dovuto consegnare delle Ferrari al sultano. Su Caselle pioveva e la visibilità era scarsa. Le indagini conclusero che il velivolo arrivò troppo 'lungo' sulla pista e non riuscì a riprendere quota. Il pilota, russo, patteggiò due anni con la condizionale; i familiari delle vittime furono indennizzati.

San Francesco al Campo è un paese di circa cinquemila abitanti a una ventina di km da Torino.



