Schianto Freccia: procura Ivrea apre fascicolo

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo a seguito dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio a San Francesco al Campo (Torino), nei pressi dell'aeroporto di Caselle, dove un velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo è precipitato e ha coinvolto un'auto sulla quale viaggiavano papà, mamma, un bambino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e una bimba di 5 anni che è morta.

Sono proseguiti fino a ieri sera i rilievi dei carabinieri del comando provinciale, che continueranno anche oggi con la raccolta dei reperti. Era presente anche il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione. Le indagini dovranno accertare le cause dello schianto e stabile se a provocarlo è stato uno stormo di uccelli, come ipotizzato in un primo momento.

Importante per le indagini la consulenza tecnica sugli strumenti di bordo a cominciare dalla scatola nera, dove sono registrate le conversazioni tra il pilota, il maggiore Oscar Del Do, dimesso ieri sera dall'ospedale San Giovanni Bosco, e gli altri componenti della pattuglia.



