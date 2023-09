Schianto Freccia: condizioni feriti non preoccupano medici

"Il papà ha ripercorso molte volte ciò che è successo ieri chiedendosi cosa poteva fare di diverso". Così in ambienti medici hanno parlato di Paolo Origliasso, il padre di Laura, la bimba di cinque anni morta nello schianto di un veicolo delle Frecce Tricolori ieri a San Francesco al Campo (Torino), portato all'ospedale Cto di Torino per le ustioni riportate nell'incidente. L'uomo è stato dimesso stamani. La moglie resterà invece ancora al Cto perché le ustioni che ha riportato (in prevalenza al braccio destro) sono più estese e con ogni probabilità richiederanno un intervento di chirurgia plastica. Su entrambi è stato attivato fin dall'immediatezza, dal servizio di soccorso 118, un supporto di tipo psicologico. "In casi come questi - ha osservato Maurizio Berardino, capo dipartimento anestesia e rianimazione della Città della Salute - è necessario verificare che non ci siano lesioni più subdole, meno evidenti. Ma gli accertamenti sono stati tranquillizzanti".

Ha trascorso una "notte tranquilla" nell'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, il dodicenne coinvolto nello schianto di una Freccia Tricolore a San Francesco al Campo. Lo riferiscono fonti sanitarie.

Il ragazzo - ricoverato con ustioni che hanno interessato quasi il 30% della superficie corporea - ha cominciato stamani il graduale risveglio dalla sedazione. Le condizioni cliniche del dodicenne sono definite "buone". "Lo stato generale - osservano dall'ospedale - non lascia preoccupati i medici, al netto delle ustioni che seguiranno il loro percorso di cura".

E' stato attivato un supporto psicologico con l'assistenza di una specialista di casi pediatrici.

"Il direttore generale Giovanni La Valle e la direzione della Città della Salute di Torino, nel ringraziare tutti i professionisti che hanno affrontato con immediatezza una situazione così complessa anche per l'impatto emozionale legato alla particolare situazione,si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore". E' quanto rende noto l'azienda sanitaria in merito al caso delle persone ricoverate nei suoi ospedali di pertinenza in seguito allo schianto di una Freccia Tricolore a San Francesco al Campo.





