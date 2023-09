Vlahovic e Chiesa, la Juve fa festa con la Lazio

Un doppietta di Vlahovic e la rete di Chiesa regalano alla Juventus i tre punti con la Lazio. Finisce 3-1 il primo anticipo della 4/a giornata della Serie A, tornata dopo la pausa per la Nazionale con super sfide in programma: quella allo Stadium se l'aggiudicano i bianconeri che trascinati dalla coppia d'attacco scelta da Allegri si prendono tre punti pesantissimi che valgono la vetta momentanea in attesa del derby tra Inter e Milan. La sblocca al 10' Vlahovic su assist di Locatelli, il raddoppio con Chiesa al 26'. Nella ripresa la Lazio prova a riaprire la gara con il gol di Luis Alberto al 19', ma dopo tre minuti è ancora il giocatore serbo a mettere a segno il gol del 3-1 e la sua personale doppietta. Nel finale Weah si divora il gol del 4-1 davanti alla linea di porta.





