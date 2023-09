Nuovi linguaggi e tradizioni, parte stagione al Teatro Concordia

I nuovi linguaggi teatrali attraverso produzioni inedite e spettacoli più tradizionali. E' il connubio nel programma della stagione 2023/2024 al Teatro Concordia di Venaria (Torino). Sul palcoscenico gli artisti emergenti si alternano ai grandi nomi, tra i quali Alessandro Haber, Gene Gnocchi, Carlo Lucarelli, Ginevra Di Marco, Pif, Giacomo Poretti, Paola Turci, Ettore Bassi, Chiara Francini, Andrea Pennacchi, Peppe Servillo, Vanessa Scalera, Remo Girone, Paolo Cevoli. dal 24 settembre al 9 maggio 2024, appuntamenti di musica, lirica, prosa, stand up comedy, danza e circo sotto la guida della Fondazione via Maestra che, con il sostegno della Città di Venaria Reale, gestisce dal 2008 il Teatro Concordia.

In scena 36 spettacoli, tra produzioni inedite e incontri-spettacolo tra teatro e letteratura, cinema, canzone, comicità, storia, impegno civile; 9 concerti con Negrita, Willie Peyote, Il Tre, Ex-Otago, Aiello, Nayt, Margherita Vicario, Colapesce Dimartino, Matteo Paolillo e 8 favole per le nuove generazioni.

"La stagione 22/23 ha regalato soddisfazioni in termini di presenze, di gradimento del pubblico, di riconoscimenti nella partecipazione ai bandi e, naturalmente, anche per ciò che riguarda gli incassi. - spiegano Mirco Repetto, direttore e Diego Donzella, presidente del Teatro e della Fondazione Via Maestra. - Il teatro Concordia ha ospitato 64 spettacoli teatrali, di cui 15 per le scuole e 8 domeniche pomeriggio per famiglie e bambini, con la presenza di 18.179 spettatori paganti e la partecipazione di 48 compagnie teatrali nazionali. Nel settore musicale sono stati ospitati 24 concerti con 45,600 spettatori" Il cartellone 23/24 "è stato costruito - proseguono Repetto e Donzella - all'insegna della qualità delle scelte artistiche con spettacoli, nomi di artisti e linguaggi teatrali di assoluto livello e mantenendo inalterate le caratteristiche multidisciplinari tipiche del Concordia. E' confermata la collaborazione storica e importante con la Fondazione Piemonte dal Vivo. E si avviano partnership su alcuni eventi con l'associazione Revejo/ festival Borgate dal vivo e con il teatro Garybaldi/La suoneria di Settimo Torinese".



