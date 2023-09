Teatro Erba, Serata Ts Wow per vivere il teatro dal di dentro

Riparte l'attività del Teatro Erba di Torino, il salotto della prosa e delle arti integrate a due passi dal Po. Il primo appuntamento è sabato 23 settembre alle 21 con la Serata per giornalisti, artisti e operatori Ts Wow (il nome nasce dalle seguitissime Promo Wow di Ts Torino Spettacoli) per entrare nel vivo dell'allestimento del nuovo giallo di Agatha Christie, Un Delitto avrà luogo, che debutterà in prima nazionale in questa stagione. Un'occasione per chiacchierare con il regista, con o staff di Torino Spettacoli e con i protagonisti dello spettacolo e per fare un viaggio tra le attività della Compagnia, tra le proposte che saranno in scena al teatro Erba nella stagione 2023-24. La serata è a inviti.

Nell'ambito del filone delle Riflessioni contemporanee, martedì 26 settembre alle 21 spazio a un ospite fisso del teatro Erba, il Teatro Libero di Palermo, specializzato nel teatro di innovazione, con la nuova produzione Non mi serve niente, per ritrovare il pensiero di Karl Marx, soprattutto in relazione alle opere giovanili. L'autore è Manlio Marinelli e la regia è affidata a Luca Mazzone.

Il terzo appuntamento, che tocca il filone della Grande Prosa Giovane, è mercoledì 27 settembre ore 21 con il dramma sull'amore per eccellenza: Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Luciano Caratto. Protagonisti i Germana Erba's Talents che, avendo vinto il concorso nazionale sull'inclusione, il 18 settembre si esibiranno a Roma alla presenza del presidente Mattarella e del ministro all'Istruzione e Merito Valditara, con il brano Il teatro non ha limiti.





