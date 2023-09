Settimana Europea dello Sport, la 9/a edizione parte da Torino

Dal Circolo della Stampa-Sporting di Torino, uno dei luoghi simbolo dello sport nel capoluogo piemontese, è partita la nona edizione della Settimana Europea dello Sport che vivrà i suoi giorni salienti dal 23 al 30 settembre nel Parco del Foro Italico di Roma dove sarà allestito il #BeActiveMultiSportVillage, un'area di oltre 3mila metri quadrati per attività sportive gratuite e per tutte le età, con la partecipazione di istruttori, atleti e campioni.

La Settimana Europea dello Sport - è stato ricordato a Torino - è un progetto internazionale lanciato nel 2015, co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che promuove lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini. L'iniziativa viene coordinata per l'Italia dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.

Un migliaio i giovani e giovanissimi presenti allo Sporting.

"E' importante - ha sottolineato Fabio Guadagnini, responsabile Marketing, Sales & Brand di Sport e Salute - che l'innovazione sia posta al centro di questo progetto, perché grazie ad essa lo sport ha spesso contribuito allo sviluppo della qualità della vita di tutti noi, grazie alla costante ricerca e la miriade di soluzioni introdotte. Nello sport - ha proseguito Guadagnini - essere innovativi, creativi e attivi, è un'abitudine necessaria per trovare sempre idee e soluzioni per migliorare e raggiungere i propri obiettivi. Il villaggio #Be Active quest'anno racconterà anche questo".

Allo Sporting di Torino, nel weekend 16 e 17 settembre, si terranno controlli gratuiti: il campo da calcio è stato trasformato in 'Villaggio della Salute' all'aperto per garantire a tutti ogni tipo di visita medica, perché "prevenzione" è una delle parole d'ordine di Tennis&Friends, al fianco della Settimana Europea dello Sport: "Dobbiamo recuperare il tempo perso a causa del Covid, in Italia ci sono tanti problemi legati all'obesità e molti ragazzi hanno un disturbo del sonno dovuto all'utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici" ha spiegato Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis&Friends.



