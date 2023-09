Operazione 'Relitto Quinques', recuperati 50 veicoli abbandonati

Conclusa dal Distaccamento di Acqui Terme della Polizia Stradale di Alessandria l'operazione 'Relitto Quinques' che ha portato al recupero di 50 veicoli non più funzionanti, rinvenuti a Ovada e Rivalta Bormida. Verifiche e sopralluoghi - durati circa un anno - sono stati condotti in diversi centri della provincia dove erano stati segnalati mezzi in stato di abbandono o, comunque, classificati non idonei alla circolazione.

All'attività hanno collaborato il personale specializzato di Arpa e dei Comuni. Proprio gli enti locali hanno emesso le ordinanze nei confronti dei proprietari che avranno l'obbligo di demolire i veicoli abbandonati e ripristinare i luoghi. Avviati anche gli accertamenti per determinare le violazioni amministrative, che ammontano a 1.667 euro per ciascun veicolo, a carico di proprietari e/o detentori.



