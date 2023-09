Modigliani-Coppi, da una lettera alla mostra a Castellania

"Chiamarsi Modigliani, chiamarsi Coppi". Lo scrisse Jeanne Modigliani, pittrice ed erede del grande Amedeo e appassionata di ciclismo, in una lettera indirizzata a Christian Parisot, attuale presidente degli Archivi legali Modigliani. "Un parallelismo tra figli d'arte che lega l'artista scomparsa nel 1982 ai nostri Marina e Faustino - sottolinea Sergio Vallenzona, sindaco di Castellania Coppi (Alessandria) - e che celebriamo oggi, 104esimo anniversario della nascita del Campionissimo, inaugurando la mostra di alcune sue opere". A tagliare il nastro proprio Marina Coppi con Parisot.

Allestita nella sala consiliare del paese natale dell'Airone, l'esposizione resterà aperta fino al 24 settembre. "Due nomi importanti cui non serve aggiungere molto - sottolinea il primo cittadino - Per un evento unico che gratifica non solo Castellania, ma tutto il territorio".

Soddisfatto anche Massimo Merlano, presidente Consorzio Terre di Coppi: "Evviva a ogni iniziativa che consente di tenere vivo il ricordo di Fausto fresco e verde come l'erba dei nostri Colli".

Il Campionissimo e il fratello Serse sono stati ricordati nella messa celebrata nella chiesetta vicino al Mausoleo che ne ospita le spoglie. Aperta per l'occasione anche Casa Coppi, sede del museo.



