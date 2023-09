Luca e Max, unione civile celebrata in teatro a Torino

Un matrimonio originale, fuori dagli schemi, sul palco dell'Alfieri, uno dei teatri più importanti di Torino. In platea gli invitati. Ingresso libero per tutti con prenotazione obbligatoria, nessun dress code. 'Che spettacolo è la nostra vita. Il matrimonio' è il titolo scelto per le loro nozze da Luca Graziani e Massimiliano Rapetti, noti come Luca&Max, inventori del format radiofonico Poltronissima in onda da Torino.

Scenografia bellissima curata da Luciano e Lara Cannito, A celebrare il matrimonio l'assessore comunale per le pari opportunità Jacopo Rosatelli che li ha dichiarati 'marito e marito'.

Un evento raffinato, curato nei dettagli e intenso, in cui lo spettacolo si è alternato alle scene classiche di un matrimonio con la promessa e lo scambio delle fedi. Molto emozionati e commossi i protagonisti. "Da qui, da Torino vogliamo mandare un messaggio. Uno ce la può fare sempre" ha detto Luca che come ha fatto Massimiliano ha ringraziato la famiglia. E siccome Luca e Massimiliano lavorano al Politecnico di Torino in sala c'erano anche il rettore Guido Saracco e il direttore generale Vincenzo Tedesco in rappresentanza di tutto l'ateneo.

Presenti l'attore e regista Claudio Insegno, gli artisti Luca Marconi e Valentina Ferrari. Sul palco sono saliti anche il patron del teatro Fabrizio Di Fiore e sua moglie Grace che hanno accettato volentieri la proposta di celebrare l'unione sul palco dell'Alfieri.



