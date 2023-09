Lollobrigida vendemmia con studenti nei filari della scuola

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida è stato in visita alla scuola enologica Umberto I, fondata 142 anni, partecipando con gli studenti alla vendemmia tra i filari nella proprietà dell'Istituto. Ad attenderlo c'erano il sindaco di Alba Carlo Bo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la dirigente della scuola enologica Antonella Germini con docenti e allievi, molti sindaci del territorio in fascia tricolore e i rappresentanti dei consorzi del vino e delle confederazioni agricole.

Il ministro ha vendemmiato in uno dei filari che come tanti altri in tutte le Langhe lo scorso 6 luglio è stato colpito da una violenta grandinata.

"Questa scuola - ha detto il sindaco Bo - è nata perché qui abbiamo fortemente creduto nell'istruzione e nella ricerca scientifica in campo vitivinicolo".

Il ministro Lollobrigida ha sottolineato l'importanza delle "scuole specializzate come quelle enologiche, gli istituti agrari e gli alberghieri. Vanno valorizzate, sono garanzia di occupazione e trasmettono ai nostri giovani la passione per un aspetto fondamentale delle nostre vite. Ora - ha proseguito - la sfida è proseguire il percorso di internazionalizzazione, favorendo gli scambi anche con i paesi in via di sviluppo per garantire buon cibo per tutti, valorizzando la biodiversità e promuovendo sempre di più la cucina italiana nel mondo".



