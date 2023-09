Incendio nel cantiere Superbonus, danneggiate case Atc a Venaria

Incendio, nella tarda serata di giovedì 14 settembre, nel cantiere delle palazzina Atc in via San Marchese 12/1, nel quartiere Fiordaliso, a Venaria Reale (Torino) dove stavano per concludersi i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico finanziati grazie al Superbonus 110%. Il rogo, sprigionato dal piano terreno per cause ancora ignote, ha danneggiato il piano piloty, l'impianto elettrico e citofonico, una delle facciate esterne appena terminate: sono da verificare, inoltre, le condizioni delle solette dei balconi, delle tapparelle e degli infissi nuovi.

"Abbiamo sporto denuncia alle autorità competenti e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'incendio che si è sviluppato - spiega il presidente dell'Atc del Piemonte centrale Emilio Bolla -.Nelle case popolari vivono molte persone anziane e nuclei familiari fragili, che hanno la necessità di essere tutelati e protetti".

"L'incidente - ha aggiunto Bolla - potrebbe provocare un rallentamento dei lavori di efficientamento energetico in atto e costringerà in ogni caso l'Atc a supportare ulteriori costi per non perdere i benefici del Superbonus che impongono il completamento delle opere entro le scadenze previste".



