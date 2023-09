I talenti del liceo Germana Erba a Forlì con Mattarella

I giovani talenti del Germana Erba, il liceo per attori, danzatori, cantanti e performer di musical, parteciperanno lunedì 18 settembre a Forlì alla celebrazione nazionale per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2023/2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai a partire dalle ore 16.

I Germano Erba' Talents porteranno in scena la pièce Il teatro non ha limiti, vincitrice del concorso nazionale sul tema dell'inclusione: danzeranno e canteranno con due ragazze in carrozzina sulle note di High School Musical, in un momento coreografico curato dei professori Gianni Mancini e Simone Gullì.

Il Liceo Paritario Germana Erba fornisce, Insieme a una regolare istruzione di secondo grado, una specifica preparazione nelle discipline artistiche prescelte per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro come danzatori, attori, cantanti, conduttori, registi, coreografi, scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione e per l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, agli istituti Afam (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) e alle Accademie di Belle Arti. Il Liceo Germana Erba, che nel 1995 ha ottenuto dal Miur il riconoscimento della prima sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale, e dal 2000 è scuola paritaria, offre due indirizzi: quello Coreutico, primo in Italia, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di Cuba, ed è convenzionato con l'Accademia Nazionale di Danza, e quello Teatrale, unico in Italia, che collabora con il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli.



