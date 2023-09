Giornata in silenzio domenica 17 settembre a Moncalieri

Per il terzo anno consecutivo torna la Giornata in Silenzio nel programma estivo del Comune di Moncalieri. Una giornata per ascoltare se stessi, per vivere il tempo con un'intensità più profonda e diradata, per sentire il flusso della vita senza tensioni e senza inquinamento acustico.

L'iniziativa prevede momenti di pratica, di riflessione e azioni performative al Giardino delle Rose.

Si incomincia alle ore 10 con uno spettacolo rivolto a bambini e famiglie della Compagnia Fools di Torino, evento organizzato in collaborazione con Earthink Festival e si chiude come sempre con un desco speciale, simbolo di condivisione del cibo. Il progetto è curato da Fabio Castello, Maura Sesia e Raffaella Tomellini.





