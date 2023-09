Da Lapo Elkann ed Ecoalf abiti sostenibili in edizione limitata

Lapo Elkann ed Ecoalf realizzano un abito formale in edizione limitata che "coniuga la sostenibilità con lo stile e l'eleganza italiana". L'obiettivo è di "sviluppare prodotti di alta qualità per uno stile di vita sostenibile per le generazioni di oggi e quelle future". I capi, prodotti in Portogallo, sono stati creati con 'Econyl', una composizione di nylon riciclato dalla reti da pesca, per combattere l'inquinamento del mare dovuto alle microplastiche.

La raccolta delle reti usate infatti ha consentito di risparmiare 243mila litri di acqua e ridotto le emissioni di CO2 equivalenti del 58%. Per ogni abito venduto il 10% verrà donato a Fondazione Laps, presieduta dallo stesso Elkann, a sostegno del diritto alla felicità dei minori.



