Apre Spazio Movart Kids, dedicato ai giovani artisti

Apre domenica 17 settembre alle 16 Spazio Movart Kids, con corsi di canto, recitazione, danza creativa per i più piccoli. E' all'interno di Spazio Movart, scuola di comunicazione artistica aperta a tutti, professionisti e non, in via Goito 13/A, a Torino. Finora alcune attività della scuola erano dedicate solo agli adulti.

"Abbiamo deciso di aprire uno spazio dedicato ai giovani artisti dai 4 ai 12 anni - spiega il fondatore Alessio Schiavo - perché lo scorso anno ci siamo accorti che il progetto di danza creativa è stato molto apprezzato: il momento dell'incontro, ovvero la lezione aperta insieme ai genitori, ci ha emozionati e abbiamo preso in considerazione la possibilità di creare un progetto più continuativo dedicato ai bambini per scoprire i loro talenti artistici. La nuova sezione 'Kids' di Spazio Movart prevede corsi di canto, recitazione, danza creativa abbinati a una sezione più aperta che si chiamerà 'pomeriggio artistico' servirà ai giovanissimi per esplorare, attraverso il gioco, varie possibilità espressive che li spingano a trovare la loro strada senza costituire un appuntamento fisso, troppo costrittivo rispetto alla loro fantasia sconfinata".

Ai più piccoli saranno dedicate due settimane di open class gratuite.



