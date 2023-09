Un detenuto nordafricano - come confermato dal Sappe - è salito sul tetto della Casa circondariale in piazza don Soria ad Alessandria. Sarebbe arrivato nell'istituto da pochi giorni. Non si conoscerebbero i motivi del gesto e l'Osapp fa sapere di un'intensa operazione di trattativa per convincerlo a scendere. La situazione è monitorata.

Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di assistenza.



