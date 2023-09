A Torino Porta Nuova Body Worlds, la mostra sul corpo umano

Autentici corpi umani e avvincenti installazioni multimediali, corpi sani e corpi che hanno ceduto alla malattia e alla sofferenza. La composizione delle ossa della mano, gli effetti dello stress sull'organismo, le implicazione del fumo sul cuore e la messa in mostra dei muscoli attivati durante una posa acrobatica. Arriva per la prima volta a Torino, presso la stazione di Porta Nuova, la mostra Body Worlds vital del dottor Gunther von Hagens (ideatore) e della dottoressa Angelina Whalley (curatrice). Si potrà visitare fino al 14 gennaio 2024, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19.

"Visitare questa mostra è un'occasione straordinaria per scoprire da dentro il nostro corpo" afferma Angelina Whalley, curatrice della mostra. "Attraverso Bodiy Worlds vogliamo dare la possibilità a tutti, grandi e piccoli, di capire quanto le abitudini e i comportamenti quotidiani possano influire sullo stato di salute di ognuno di noi e offrire un'esperienza che cambia il proprio modo di vivere" Body Worlds è una delle mostre itineranti di maggior successo al mondo: dal 1995, ha attirato più di 54 milioni di visitatori in più di 150 città in America, Africa, Asia, Europa e Australia. Tutti i corpi esposti sono stati voluti dai donatori per essere utilizzati per scopi scientifici e per aumentare la consapevolezza pubblica per la medicina, la salute e il fitness.

"Grazie a queste iniziative, le stazioni diventano giorno dopo giorno parte sempre più viva delle città" spiegaa Cesare Salvini, chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail. "Con la mostra Body Worlds Torino Porta Nuova non è più dedicata soltanto al viaggio, ma è un spazio accogliente e confortevole pensato per la città, con un'offerta di servizi e di intrattenimento sempre più varia e apprezzata: questo è lo spirito che guida il nostro lavoro".



