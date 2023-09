Prosa, musica e danza, la nuova stagione dell'Alfieri di Asti

E' stata presentata ad Asti la Stagione 2023/2024 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Ricco il cartellone, tra prosa, musica e danza. Tra i protagonisti della Stagione anche la "Banda Osiris", Lella Costa, Milena Vukotic, gli "Oblivion", Violante Placido, un recital di Simone Cristicchi, Emilio Solfrizzi, Chiara Francini e altri ancora. Il cartellone si aprirà il 21 ottobre, per poi concludersi il 27 aprile 2024. "Anche nel momento attuale di aumenti di costi in tutti i settori, - annotano il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore alla Cultura, Paride Candelaresi - l'amministrazione comunale ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, convinta che sia di primaria importanza consentire al maggior numero possibile di persone di poter accedere all'offerta culturale quale tassello fondamentale della crescita sia individuale che collettiva".

"Abbiamo lavorato a una nuova stagione affinché la musica, il teatro e la danza siano per i cittadini occasione di incontro, di divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli", conclude Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.



