Lo Russo, a Torino investiamo in infrastrutture culturali

"La cultura ha bisogno di eventi, di competenze, ma anche di luoghi fisici. I fondi del Pnrr sono un'occasione irripetibile che non può non essere colta. A Torino abbiamo fatto una scelta netta: farla diventare anche un'occasione di investimenti in infrastrutture della cultura".

Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, agli Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale dell'Università.

"Il Salone del Libro ha una grandissima rilevanza, ma ce l'hanno anche i luoghi che permanentemente diffondono la cultura. Per questo abbiamo scelto di riqualificare 17 biblioteche della città luoghi che possono anche ricucire socialmente il rapporto con le giovani generazioni, ristabilire relazioni sociali e dare una dimensione comunitaria" ha spiegato il sindaco.



