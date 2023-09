La Regione riqualifica la caserma dei carabinieri di Oltre Dora

La Regione Piemonte ha stanziato 250mila euro per la riqualificazione della caserma del Comando carabinieri Compagnia Oltre Dora, in corso Vercelli, a Torino. I dettagli del progetto sono stati presentati dall'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e dal generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri, in procinto di trasferirsi a Roma per assumere il comando del Reparto Autonomo.

La caserma, aperta 24 ore su 24, da tempo ha la necessità di un intervento. "I lavori hanno obiettivo di far vivere meglio i militari che lavorano e, in alcuni casi, vivono, all'interno della struttura e i cittadini che utilizzano questa stazione", ha spiegato Ricca.

"La Regione è al fianco dei carabinieri non solo con le parole, ma anche con i fatti - aggiunge Ricca -. Stiamo lavorando affinché vengano stanziati altri 250mila euro anche per il prossimo anno". Dei lavori si occuperà la società di committenza regionale Scr. Nella prima tranche, che si concluderà a giugno 2024, le operazioni di riqualificazione interesseranno il piano terra, proprio dove ci sono gli uffici in cui vengono raccolte le denunce dei cittadini. La stazione, dove operano una ventina di militari dell'Arma, resterà comunque operativa.

"Siamo orgogliosi per tutta la fiducia e per tutto il sostegno che la Regione non ci ha fatto mai mancare. Questa è una dimostrazione concreta - ha affermato Lunardo -. Questa è la zona, la Nord, più delicata di Torino. La ristrutturazione non è un servizio solo per i carabinieri ma anche per i cittadini".





