Italian Tech Week, Gedi porta i big dell'innovazione a Torino

Intelligenza artificiale, tecnologia, innovazione. Da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre torna per il quarto anno, alle Ogr Torino, l'Italian Tech Week, l'evento annuale di Italian Tech, l'hub di contenuto di Gedi, in collaborazione con Exor Ventures e Vento. Un'edizione ancora più ampia e ricca delle precedenti con 160 ospiti da più di 10 Paesi, 80 incontri, 30 masterclass, quattro importanti premi rivolti a startup e giovani imprenditori. Il programma è stato presentato oggi, al Torino Urban Lab, da Riccardo Luna, direttore di Italian Tech Week, Stefano Lo Russo, sindaco della Città di Torino, Diyala D'Aveni, numero uno di Vento, Italian chapter di Exor Ventures e Alessandra Dragotto di Swg.

Tra gli ospiti più attesi Brian Chesky, fondatore di Airbnb e, in collegamento, il padre di ChatGpt Sam Altman, fondatore e ceo di OpenAi. Confermati anche l'esperto di robotica e docente dell'Università di Osaka Hiroshi Ishiguro, Maddalena Adorno, Mattia Barbarossa, Rickard Bruel Gabrielson, Anthea Comellini, Francesca Gargaglia, Matilde Giglio, Gabriella Greison, Giorgio Metta, Federico Marchetti, Roberto Cingolani, Fabrizio Martini, Noam Ohana, Filippo Rizzante, Guido Saracco, Yoram Wijngaarde, Maria de Lourdes Zollo, Francesca Gargaglia, Bruce Sterling, Ermal Meta.

Startupper, visionari e imprenditori racconteranno le loro esperienze e le loro ultime scoperte e si alterneranno su tre palchi. Sono previste 29 masterclass con l'obiettivo di aprire un dibattito tra pubblico e speaker sui temi più attuali legati alle evoluzioni tecnologiche, scientifiche e culturali che le imprese stanno plasmando.



