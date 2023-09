Ex Fortes di Baldichieri, Flai chiede tavolo coordinamento Inps

La Flai di Asti ha chiesto un tavolo di coordinamento alla direzione Inps per quanto riguarda il caso dell'ex Fortes di Baldichieri d'Asti. Oggi è stata formalizzata anche la richiesta di attenzione e di coinvolgimento della Regione Piemonte, con una lettera che verrà inviata al presidente Alberto Cirio.

Resta quindi alta la tensione attorno allo stabilimento ora acquistato dalla società Ciemme di Cuneo. I 106 lavoratori, in presidio dallo scorso 7 agosto per il rischio di licenziamento, sono stati coinvolti oggi in un'assemblea con Letizia Capparelli, segretario generale Flai Cgil Asti, Giorgio Airaudo segretario generale Cgil Piemonte, Luca Quagliotti segretario generale Cgil Asti, Denis Vayr segretario generale Flai Cgil Piemonte.

"L'azienda - spiegano i sindacati, in una nota - è rimasta sulla sua posizione: assunzione diretta ma con contratto agricolo per mantenere la sua condizione di società agricola. Un'unica alternativa: dare in appalto la lavorazione ad una società esterna, di Modena, che li assumerebbe ma con il contratto della piccola industria alimentare. Non ci sono ancora i dettagli sulle modalità".



