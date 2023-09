Dopo 15 anni si sblocca il cantiere Atc a Cossato

Dopo quasi 15 anni a Cossato può partire il cantiere per i nuovi alloggi Atc. Grazie al completamento dell'iter burocratico che sblocca i fondi, pari a 8 milioni di euro, verranno costruite così nuove case popolari, immerse nel verde, per un totale di 42 alloggi. «Si tratta - spiega l'assessore regionale Chara Caucino - di un risultato molto importante, raggiunto grazie alla sinergia e alla determinazione di tutti: dalla Regione all'Atc Piemonte Nord".

L'inaugurazione coincide con il centesimo anniversario della nascita dell'Atc. "La collaborazione con la Regione Piemonte, l'assessore Caucino e con l'amministrazione comunale di Cossato, che ringrazio, oltre al lavoro prezioso degli uffici di Atc, hanno portato all'ottenimento di questo importantissimo investimento - ha commentato il presidente dell'Atc Piemonte nord, Marco Marchioni - Si tratta di un'opera rimasta bloccata troppo a lungo".

"Oggi - ha detto il sindaco di Cossato, Enrico Moggio - per molt, la casa non è soltanto un bisogno ma è un sogno. Con questi nuovi alloggi che sorgeranno proprio a Cossato, avremo la possibilità di offrire un tetto a numerose famiglie bisognose del nostro territorio"



