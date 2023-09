Cirio, in Piemonte il 3,5% del Pil dalla cultura

"In Piemonte oltre 20.000 aziende si occupano di cultura, è una fonte di occupazione importante. Il 3,5% del Pil regionale deriva da da attività culturali e il 20% è esportato fuori. Abbiamo cercato di proseguire nel buon governo della gestione culturale che la Regione ha sempre avuto a prescindere dal colore politico". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, agli Stati Generali della Cultura promossi dal Sole 24 Ore.

"Abbiamo investito 220 milioni tra 2021 e il 2022 che hanno avuto una grande ricaduta per il territorio. I nostri interlocutori patiscono l'incertezza e per questo abbiamo spostato il meccanismo di sostegno ad accordi triennali", ha detto Cirio.



