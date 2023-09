Assistenti degli studenti disabili in presidio a Torino

Questo pomeriggio si è svolto, davanti alla prefettura di Torino - come in altre città - un presidio degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità, in sostegno dei provvedimenti, presentati in Parlamento, in cui si chiede "l'internalizzazione del servizio di inclusione scolastica entro il sistema pubblico e il riconoscimento professionale".

"In Piemonte gli assistenti sono circa 1.300, mentre i bambini con disabilità che frequentato le scuole sono circa 5.500. In pratica un assistente ogni 5,7 bambini - spiega Francesca Delaude, di Funzione pubblica Cgil - Si tratta di un dato negativo rispetto alle altre regioni del Centro e del Nord che hanno un rapporto rispettivamente di 4,1 e 4,3 alunni per assistente".

"Le condizioni lavorative di queste figure professionali impiegate in questo servizio sono difficili e precarie - aggiunge Delaude - le paghe sono basse e spesso le lavoratrici e i lavoratori vengono sotto inquadrati, quando le scuole chiudono per le festività natalizie o durante la pausa estiva non ricevono retribuzione, in molti casi le condizioni sono paragonabile al lavoro a cottimo, non c'è chiarezza di orari né certezza del monte ore e c'è una scarsa considerazione professionale delle figure educative impiegate", conclude Delaude.

Una delegazione dei manifestanti ha consegnato al Prefetto un documento con le richieste inviate al governo.



