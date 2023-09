A Cocconato due giorni nel Medioevo, aspettando il Palio

A Cocconato d'Asti nel fine settimana sarà tempo di Fiera Medievale, la due giorni in cui i borghi del paese allestiscono bancarelle con scene di vita dell'epoca animate. Nelle taverne allestite per l'occasione si possono gustare piatti tipici eseguiti secondo antiche ricette medievali, serviti con il vino locale. Domenica sera, poi, si terrà l'investitura del Capitano del Palio, Giorgio Apostolo: il sindaco Umberto Fasoglio conferirà pieni poteri all'unico arbitro dei borghi cocconatesi che per un giorno intero sarà il Signore delle terre e delle genti di Cocconato. Il tradizionale Palio degli Asini, alla sua 54esima edizione, si terrà domenica 24 settembre, preceduta dalla sfilata storica per le vie del centro.



