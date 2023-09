Treno investe operai: lunedì commemorazione a Brandizzo

Lunedì 18 settembre alle 19, davanti alla stazione ferroviaria di Brandizzo, avrà luogo una commemorazione in ricordo delle cinque vittime dell'incidente del 30 agosto. Seguirà una camminata silenziosa verso il municipio dove alle 20 è convocato un Consiglio comunale straordinario. "Tutti noi brandizzesi porteremo dentro il ricordo di questi giorni tristi - dice in merito il sindaco Paolo Bodoni - per dimostrare la vicinanza di tutta la comunità a queste cinque famiglie e tutto il nostro affetto e amicizia a Daniela e i suoi bimbi, la famiglia di Giuseppe Sorvillo, ci ritroveremo davanti alla stazione dei treni per pregare e per ricordare chi non è più rientrato quella notte a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA