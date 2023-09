Toglie fucile a un cacciatore e lo minaccia, arrestato a Tortona

Temendo che potesse ferire i propri cani, ha aggredito un cacciatore, l'ha buttato a terra, gli ha tolto il fucile puntandoglielo alla gola carico e lo ha minacciato per poi allontanarsi a piedi con l'arma.

Scattate le ricerche dopo la richiesta al 112, i carabinieri di Tortona hanno rintracciato l'aggressore, un 43enne, in casa a Tortona. Evidentemente alterato, l'uomo ha aggredito i militari con calci e pugni prima di essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rapina aggravata.

L'arma è stata rinvenuta in un campo vicino all'abitazione dell'aggressore e restituita al legittimo proprietario.



