Tanaro 2.0, avanti il progetto Il Parco negli occhi dei bambini

Entra nella seconda fase il progetto 'Il Parco negli occhi dei bambini', un percorso didattico che chiede la collaborazione degli studenti delle scuole elementari, degli insegnanti e delle famiglie per riqualificare l'area urbana del Parco Tanaro 2.0, farlo rifiorire e permettergli di ritrovare una sua identità.

Grazie al sostegno del bando Re:azioni di Compagnia di San Paolo, che ha già permesso in una prima fase di sostenere la cura e l'irrigazione della nuova piantumazione effettuata nell'area, sarà possibile entrare nella seconda fase, organizzando a cadenza settimanale - da metà ottobre a metà dicembre. - laboratori rivolti ai bambini, incentrati sulla conoscenza delle piante e della loro vita silenziosa, della loro fioritura e dei momenti di letargo secondo il ciclo delle stagioni, ma anche della fauna fluviale e delle buone pratiche che dobbiamo adottare ogni giorno per salvaguardarne l'ambiente.

"Il progetto del Parco negli occhi dei bambini è un percorso importante per la nostra comunità perché ha lo scopo di portare le nuove generazioni a conoscere il parco e a costruire con esso un legame affettivo, compito di importanza strategica in un'area della città che ha grandi potenziali e che grazie all'impulso dell'amministrazione comunale si sta rinnovando in modo profondo, ospitando un'area eventi vissuta in modo sempre più trasversale" commentano l'assessore al Turismo e agli Eventi Emanuele Bolla e l'assessore alla scuola, all'istruzione e alla famiglia Elisa Boschiazzo. "Con questo sforzo già molte migliaia di persone hanno frequentato in modo sano il parco: ora la sfida passa dalle famiglie e dai bambini, che rappresentano il futuro della città e della nostra comunità".



