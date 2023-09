Nell'Astigiano primo aceto di vino Moscato Bio

Arriva "Bio Bacco", il primo aceto di vino Moscato biologico. La novità tutta astigiana, da poco immessa sul mercato, è prodotta da Gianfranco Torelli dell'Azienda Agricola Mario Torelli di Bubbio (Asti), primo produttore italiano di vino biologico. A corredo delle rinomate produzioni enoiche di Canelli docg, Moscato d'Asti docg, Nizza docg e Altalanga docg, da qualche settimana, il viticoltore e vignaiolo Torelli, anche vice presidente della Coldiretti provinciale di Asti, ha lanciato la nuova produzione di tre diverse tipologie: di vino Moscato, di vino rosso e di vino Barolo.

Prima esportazione del prodotto da poco effettuata in Svizzera. Si tratta anche di una Limited Edition, in quanto la normativa consente una produzione massima di 10 ettolitri l'anno (1000 litri). "Ancora una volta, i nostri agricoltori sanno sorprendere il mercato con originalità e sapienza, proponendo prodotti che coniugano tradizione, esperienza e innovazione - commentano il presidente Coldiretti Asti Monica Monticone e il direttore Diego Furia; - confidiamo che questo virtuoso esempio sia contagioso e che altre aziende replichino, per offrire un valore aggiunto alla nostra cultura contadina e al territorio astigiano".





