Nasce InTO Cinema, la piattaforma con le attività del Museo

Nasce InTO Cinema, la nuova piattaforma che rende disponibili online i contenuti e le attività del Museo Nazionale del Cinema. Si potrà ascoltare in live streaming o riascoltare le masterclass e gli incontri con registi e attori, seguire video lezioni, sfogliare i cataloghi delle mostre, guardare uun corto del cinema muto.

Realizzata con la Fondazione Compagnia di San Paolo, comprende 5 sezioni: Eventi, Esperienze e mostre, Formazione, Sala Virtuale che ospita tutti i film della collezione del muto, e l'Agenda. L'accesso alla piattaforma - realizzata grazie al bando Switch Strategie e strumenti per la digital transformation della Compagnia di San Paolo e con Piemonte Innova, SwitchUp ed Ex Idea - al momento è gratuito: bisogna registrarsi e si entra nella Hall, dalla quale si accede alle sezioni.

"Vogliamo uscire dai confini fisici del Museo, coinvolgere i visitatori e le scuole per ampliare la fruizione a distanza dell'offerta culturale e cinematografica" spiega il presidente Enzo Ghigo. "È stato un lungo percorso iniziato durante il Covid, non è stato facile trovare una piattaforma che ospitasse non solo film, ma anche masterclass, eventi live" sottolinea il direttore Domenico De Gaetano. "La Compagnia di San Paolo ha supportato il Museo nel percorso di transizione digitale, consapevole di quanto oggi le tecnologie possano svolgere un ruolo di amplificatori dell'impatto sociale dell'operato delle istituzioni culturali", aggiunge Matteo Bagnasco, responsabile Obiettivo Cultura della Fondazione.

Sono stati 13.114 gli studenti che, tra gennaio e maggio, hanno partecipato alle prime sessioni del programma La scuola in prima fila utilizzando i servizi di video conference e live streaming della piattaforma.



