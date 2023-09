Marotta "mi spiace per Pogba, è un professionista serio"

"Mi dispiace, lo reputo un bravissimo ragazzo e un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo, quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte delle casistiche anche sfortunate perché, da quanto ho letto sui giornali, sembra sia stato preso, se lo ha preso, involontariamente": così l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, a margine del Premio Gentleman commenta la notizia della positività al doping di Paul Pogba, giocatore che conosce bene per il suo passato alla Juventus.

"Non vado oltre se non nel sottolineare che Pogba è un grande professionista", conclude il dirigente nerazzurro.



