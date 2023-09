L'esordio di Nanni Moretti apre la stagione dello Stabile Torino

A inaugurare la stagione 2023/2024 del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale sarà l'esordio teatrale di Nanni Moretti che dirigerà Diari d'amore, un dittico composto da due atti unici di Natalia Ginzburg, Dialogo e Fragola e Panna. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino, il 9 ottobre alle 20 e sarà interpretato da Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Le scene sono di Sergio Tramonti, le luci di Pasquale Mari, i costumi di Silvia Segoloni.

Lo spettacolo verrà realizzato grazie a una coproduzione internazionale che riunirà il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, il Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Ert/ Teatro Nazionale, Carnezzeria srls, Lac Lugano Arte e Cultura, Châteauvallon-Liberté scène nationale, Tnp Théâtre National Populaire de Villeurbanne, La Criée - Théâtre National de Marseille e Maison de la Culture d'Amiens, e al sostegno della Fondazione Crt.

Diari d'amore verrà replicato al Carignano, per la stagione in abbonamento dello Stabile di Torino, fino a domenica 29 ottobre e sarà poi in tournée fino a giugno 2024 in Italia e in Francia.

La casa editrice Einaudi il 26 settembre pubblicherà una nuova edizione di Fragola e panna e Dialogo di Natalia Ginzburg, testi già compresi in Tutto il teatro a cura di Domenico Scarpa.

Con Einaudi sono uscite tutte le opere di Natalia Ginzburg (1916-1991).



