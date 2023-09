I video dell'australiano Dennis Del Favero a Recontemporary

Sette opere video dall'alto contenuto tecnologico tra motion tracking, video 3D e intelligenza artificiale - dislocate tra gli spazi di Recontemporary in via Gaudenzio Ferrari 12/b e quelli della Cavallerizza Reale a Torino - esplorano il rapporto tra uomo e natura. La mostra prima personale in Italia dell'artista australiano Dennis Del Favero s'intitola Viscera ed è organizzata da Recontemporary, spazio indipendente per la video arte, in collaborazione con Paratissima e Cavallerizza Reale.

I video immergono lo spettatore prima in un incendio, dopo in un mare in tempesta, grazie all'utilizzo di occhiali speciali realizzati dalla ricerca tecnologica dell'iCinema Center di Sidney. Il pubblico viene così spinto a confrontarsi con l'impotenza umana di fronte a un cambiamento in atto troppo grosso per la singola persona. La mostra tuttavia stimola ad agire. L'impossibilità viene sciolta dall'evidenza che pur essendo una piccola particella del tutto, come in Nebula o Slipstream, come collettività siamo capaci di dare luogo a movimenti e azioni. Un impegno condiviso può aiutare a migliorare il futuro e cercare soluzioni per una convivenza uomo-natura più in sintonia.



