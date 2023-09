Generale Lunardo lascia Torino, 'ho retto comando con orgoglio'

Il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri di Torino, dopo due anni lascia il capoluogo piemontese, per assumere a Roma il comando del Reparto Autonomo. "Vado via non in lacrime, ma amareggiato", ha spiegato Lunardo. "Dopo due anni sono emozionato - ha aggiunto - ho retto il comando con orgoglio sentendo una grande responsabilità, visto che l'Arma è nata qui".

Lunardo, durante i saluti ai giornalisti, ha sottolineato di come a Torino esiste un'importante collaborazione tra forze dell'ordine e istituzioni. "Ci sono città più complesse di questa. Torino non è Caivano e ha una peculiarità che riguarda la condivisione e il lavoro in sinergia con le altre istituzioni", sottolinea Lunardo, ricordando che per lui il momento più brutto in questi due anni alla guida del comando provinciale è stato il caso della bicicletta scagliata dalla balconata dei Murazzi su Mauro Glorioso, lo studente a 7 mesi dal fatto è ancora in ospedale per le gravi lesioni subite.

"È il ricordo più amaro e triste. Ci siamo sentiti emotivamente coinvolti. Siamo stati a fianco della famiglia - ha spiegato Lunardo - ma nella tragedia abbiamo scoperto anche una gioventù sana, che ha raccolto i nostri appelli, si è presentata in caserma e ha contribuito a identificare gli autori del gesto".

"Il momento più bello invece è stato la collaborazione con il liceo artistico Cottini. Abbiamo girato più di 200 istituti e incontrato circa 18mila studenti solo nell'ultimo anno. Abbiamo dialogato con i ragazzi parlando di come prevenire i futuri reati", ha concluso. Il successore di Lunardo alla guida del Comando Provinciale dei carabinieri sarà il colonnello Roberto De Cinti.

