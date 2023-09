Festival dell'Innovazione e della Scienza, apre Saviano

Torna a Settimo Torinese il Festival dell'Innovazione e della Scienza, in collaborazione con la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana. Il Festival, alla XI edizione, si svolgerà dall'8 al 15 ottobre e sarà dedicato al tema dei linguaggi, declinato in molteplici aspetti: dall'inclusione all'arte, dalla scienza all'ambiente, dalla tecnologia al digitale, dai media al giornalismo, dalla letteratura alla scuola, passando per la musica, il teatro e il cinema. L'anteprima sarà sabato 30 settembre in Biblioteca Archimede, con un incontro dal titolo, I linguaggi mafiosi, un dialogo tra Roberto Saviano e Massimo Giannini.

Tra i protagonisti Valerio Aprea, il TikTok Chimicazza, Gaia Tortora, il Trio Medusa, Andrea Moccia di Geopop, Luca Perri, Michelangelo Pistoletto, Simon May, Pop X, Paolo Nespoli, Massimo Polidoro, Antonio Calabrò che parlerà di intelligenza artificiale.

Gli spazi della Biblioteca Archimede, cuore pulsante della manifestazione, saranno riorganizzati per ospitare le scuole. Il Festival coinvolgerà tutti i poli culturali di Settimo, dall'Ecomuseo del Freidano al Mu-Ch Museo della Chimica alla Suoneria, e i Comuni dell'area metropolitana. Ci saranno laboratori, conferenze, visite guidate e spettacoli per avvicinare i giovani alla scienza. Le giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre saranno dedicate a incontri con esperti. "Il Festival non sarà solo divulgazione, ma anche didattica e occasione di dialogo scientifico. Approfondiremo i modi, le forme e le pratiche di condivisione della scienza, i linguaggi della divulgazione scientifica" spiega il direttore artistico Simone Arcagni.

Nell'edizione passata 20mila persone hanno partecipato in presenza al Festival nei vari Comuni coinvolti. più di 5.000 nel weekend conclusivo, oltre 5.000 utenti collegati sulla piattaforma streaming www.7web.tv, circa 1.000 studenti alle conferenze.



