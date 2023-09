Delitto di Halloween a Torino, in appello confermato l'ergastolo

La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato la condanna all'ergastolo di Luigi Oste, il barista accusato dell'omicidio di Massimo Melis, l'autista della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto la sera di Halloween del 2021.

La Corte ha accolto le richieste del pm Chiara Canepa e del procuratore generale, Carlo Maria Pellicano. La difesa aveva chiesto l'assoluzione.

Secondo quanto ricostruito durante i processi Luigi Oste ha ucciso Melis perché geloso che la vittima fosse amica della donna di cui il barista si era invaghito. La sera dell'omicidio Oste aveva aspettato in via Gottardo, alla periferia nord di Torino, Melis che aveva accompagnato a casa l'amica e aveva sparato quando l'uomo era risalito in auto.

Il corpo di Melis venne ritrovato il giorno dopo dalla donna stessa.



