Crollo di un ponteggio nel Torinese, ci sono tre indagati

La Procura di Torino ha indagato, con l'accusa di lesioni colpose, tre persone per il crollo del ponteggio a Rivoli, nel Torinese, avvenuto il 5 settembre scorso, quando quattro operai rimasero feriti.

Gli indagati sono Domenico Ventrice, titolare dell'impresa che stava svolgendo i lavori, Denis Chiatellino, della ditta fornitrice di calcestruzzo, e il pastore evangelico Felice Filippo, che ha commissionato i lavori per la chiesa in costruzione, la 'Issacar' in via Acqui, all'angolo con via Pavia.

Il crollo era avvenuto mentre gli operai stavano gettando la soletta in calcestruzzo armato. Titolare dell'inchiesta il pubblico ministero Sara Panelli, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Il pm ha disposto una perizia per risalire alle cause del crollo.

"L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto ed è una garanzia per il mio assistito", commenta l'avvocato Roberto Franco che difende il pastore, aggiungendo che Filippo Felice "ha dato l'incarico a un'impresa in modo del tutto regolare". "Ci saranno degli accertamenti ed è giusto che lui venga informato sugli sviluppo", conclude Franco.



