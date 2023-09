Anna Tanganelli a Iveco, Gazza nuovo cfo di Iren

Anna Tanganelli lascia Iren e passa a Iveco Group dove ricoprirà dal primo dicembre la stessa carica di chief financial officer.

Tanganelli - che prima di Iren ha acquisito una vasta esprienza in finanza in Ubs, Fca e Magneti Marelli- succede a Francesco Tanzi, cfo durante lo spin-off di Iveco Group e il suo primo anno e mezzo come società indipendente. Sarà membro del senior leadership team e riporterà direttamente al ceo di Iveco Group, Gerrit Marx.

La sostituirà in Iren Giovanni Gazza, attuale responsabile della Pianificazione Strategica e del Controllo di Gestione con una lunga esperienza nel gruppo all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, iniziata nell'allora Amps Parma, proseguita in Enìa poi divenuta Iren. Gazza ha curato i principali processi di integrazione e razionalizzazione societaria, curandone gli aspetti finanziari che hanno connotato la crescita del gruppo nelle diverse aree di business.

"L'indicazione di Giovanni Gazza come nuovo cfo di Iren - commentano il presidente Luca Dal Fabbro, il vice presidente Moris Ferretti e l'amministratore delegato Paolo Emilio Signorini - conferma la crescente volontà del gruppo di valorizzare le risorse e le competenze interne. L'esperienza di Giovanni Gazza e la sua conoscenza approfondita del settore delle utility consentiranno all'azienda di proseguire con continuità il proprio percorso di crescita e sviluppo. Alla dottoressa Anna Tanganelli vanno i ringraziamenti dell'azienda per l'impegno profuso in questi anni e i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni".



