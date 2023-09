Alberi di corso Belgio a Torino, il caso in Tribunale

E' arrivata in tribunale la querelle fra un gruppo di cittadini e il Comune di Torino per gli alberi di corso Belgio. Si è svolta questa mattina l'udienza per il ricorso d'urgenza presentato dal Comitato Salviamo gli Alberi che chiede di bloccare il progetto della Città per la risistemazione del corso e della sua alberata e parcheggi, che prevede l'abbattimento e la sostituzione degli alberi attualmente presenti. Al termine dell'udienza il giudice si è riservato di decidere nei prossimi giorni.

Ad accompagnare l'udienza è stata una manifestazione davanti al tribunale promossa dal Comitato che dal 26 giugno è mobilitato con un presidio fisso, giorno e notte, in corso Belgio. A quest'iniziativa e al ricorso si è aggiunta una raccolta di firme, nei negozi del quartiere e online, che ha già superato le 10.400 sottoscrizioni per dire no all'abbattimento degli aceri che, secondo il Comitato, "sono sani, non rappresentano un pericolo ma, anzi, vanno a tutela della salute pubblica".



