Vino, la festa dell'Erbaluce di Caluso compie 90 anni

La Festa dell'Uva Erbaluce di Caluso (Torino) compie 90 anni. Il programma per i festeggiamenti del compleanno, che si svolgeranno dal 13 al 23 settembre, è stato presentato al Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Erano presenti il presidente Alberto Cirio, la sindaca di Caluso Maria Rosa Cena, il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, ed esponenti della Pro Loco e dell'Enoteca regionale.

"Un grande traguardo e uno stimolo per fare ancora di più - ha spiegato Cirio - Manifestazioni come queste, oltre a rappresentare la storia di un territorio, costituiscono anche un momento fondamentale per il turismo e l'economia".

L'Erbaluce è stato designato dalla Regione come 'vitigno dell'anno' per il 2023. "I contributi concessi da Regione, Camera di commercio e Banca d'Alba - ha sottolineato la sindaca Cena - ci hanno consentito di organizzare nuove iniziative rispetto a quelle tradizionali, prima fra tutte il passito di Caluso che incontra i passiti d'Italia, in quanto vogliamo che la nostra festa possa coinvolgere tutto il Paese".



