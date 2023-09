Teatro, a Tortona il Mistero Buffo di Dario Fo

Il Chiostro dell'Annunziata di Tortona ospiterà il 13 settembre il Mistero Buffo di Dario Fo, lo spettacolo più famoso del guitto Premio Nobel. Sarà interpretato da Mario Pirovano, attore entrato stabilmente nella compagnia di Dario Fo e Franca Rame nel 1983.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame, è stato allestito in nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione. Il testo è stato presentato per la prima volta nel maggio del 1969 e riproposto finora in oltre cinquemila allestimenti. E' stato messo in scena in Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nei teatri e persino nelle chiese. Affonda le radici nel teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali, dei giullari e della Commedia dell'Arte. Dario Fo e Franca Rame hanno raccolto per anni racconti orali, leggende e documenti di teatro popolare, poi riproposti in questo esilarante spettacolo dai monologhi fortemente provocatori.

I brani sono recitati in un linguaggio che unisce diversi dialetti dell'Italia settentrionale e centrale: una lingua comprensibile grazie alla potente gestualità di Mario Pirovano, che lo stesso Fo aveva definito come un "fabulatore di grande talento".

La serata, a favore del Fai, è a offerta. E' consigliata la prenotazione presso la biglietteria del Teatro Civico di Tortona al numero 0131864488.



