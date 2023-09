Rissa con lanci di bottiglie a Porta Palazzo, interviene polizia

Una rissa, con tanto di lanci di bottiglie, tra le automobili. È quanto accaduto la notte tra il 10 e l'11 settembre, a Torino, in Piazza della Repubblica. Sul posto è intervenuta la polizia che ha individuato i responsabili, in particolare un uomo già protagonista di episodi simili.

Le violenze della scorsa notte sono state anche registrate in un video dai residenti, poi pubblicato sui social dalla consigliera di Circoscrizione 7, della Lega, Daniela Rodia.

"Ennesima notte di teppismo e violenza in piazza della Repubblica con cittadini ostaggio di individui intenti a fronteggiarsi lanciando bottiglie contro automobili e vetrine - commentano in una nota congiunta l'assessore alla Sicurezza della Regione Fabrizio Ricca e Daniela Rodia -. Ringraziamo la polizia intervenuta per arginare questo fenomeno pericoloso ma chiediamo soluzioni strutturali che riportino la legalità nella zona", "Credo che anche in questa area di Torino sia necessario far intervenire pattuglie interforze a presidio del territorio - prosegue Ricca -. Come Regione abbiamo appena stanziato un milione di euro per questo scopo ma siamo disposti a fare anche di più. Per prima cosa mi recherò in piazza per parlare con i residenti perché le istituzioni non possono lasciarli soli".





