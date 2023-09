La Festa dei Nocciolini di Chivasso cresce e diventa 'week'

Torna la Festa dei Nocciolini di Chivasso. La rassegna dedicata ai nocciolini, ambasciatori della tradizione pasticcera chivassese, amplia il format e dà vita alla Nocciolini Week dal 18 al 24 settembre. La 27a edizione, presentata oggi, è organizzata da Ascom Confcommercio Chivasso con il Comune di Chivasso e con il sostegno di Camera di commercio di Torino. Forte di una produzione di 300 quintali di nocciolini all'anno, la Festa offrirà al pubblico il meglio del commercio con eccellenze enogastronomiche del territorio, produttori di nocciolini, street food, musica, giochi, intrattenimento e cultura.

"L'edizione di quest'anno consolida il legame tra il territorio e la tradizione enogastronomica quale volano per l'attrattività e la competitività del commercio, anche in ottica di appeal turistico. Per questo la Festa è inserita nel Duc, Distretto Urbano del Commercio di Chivasso, finanziato dalla Regione Piemonte, a cui Ascom ha lavorato con impegno proprio con la Regione e il Comune di Chivasso. L'ampliamento del programma testimonia la voglia dei chivassesi di far conoscere il loro straordinario territorio" sottolineato la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa ."Anche questa edizione della Festa dei Nocciolini -commenta il sindaco di Chivasso Claudio Castello - come ogni anno, promuoverà il territorio con nuove iniziative che celebrano la pasticceria chivassese, assieme alla sua antica tradizione e all'intraprendenza di un commercio in costante evoluzione".

Il programma parte con un'anteprima domenica 17 settembre: oltre 40 commercianti danno vita allo "Sbarazzo-Fuori tutto".

Dal 18 a giovedì 21 si susseguono attività culturali ed enogastronomiche per arrivare al cuore della festa da venerdì 22 a domenica 24, e concludere con la consegna del Nocciolino d'Oro e il Nocciolino d'Tola rispettivamente alla storica negoziante Silvana Ceresa Carladami e all'artista Nino Ventura.



