Gara di solidarietà per rimpatriare salma giovane morta a Tokyo

Tutti mobilitati per riportare a casa, il prima possibile, la salma di Elisa de Marco, 27 anni, trovata senza vita in una nell'hinterland di Tokyo, dove studiava. Tre sindaci - Valentino D'Amico di Pontecurone, ultima residenza italiana di Elisa, Gianni Tagliani di Castelnuovo Scrivia, dove abitano i genitori, Federico Chiodi di Tortona, dove ha anche vissuto la famiglia stanno interessando gli enti superiori. "Per coinvolgerli - spiega Chiodi - nel trovare una rapida soluzione e riportare Elisa in Italia. In particolare, la Giunta regionale del Piemonte proporrà al Consiglio un disegno di legge per modificare la vecchia normativa per il rimpatrio delle salme dall'estero".

Intanto papà Angelo e mamma Letizia - che non credono all'ipotesi del suicidio della figlia, avvalorando quella delle cause naturali - hanno aperto un conto bancario temporaneo, dove convogliare le tante disponibilità di offerte manifestate da amici e concittadini che vogliono aiutare la famiglia in questo difficile momento. Tra questi Claudia Bossoletti, parrucchiera tortonese, mobilitata sui social e al fianco dei genitori di Elisa.



