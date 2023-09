Al Circolo dei Lettori ricordo di Murgia e omaggio a Kundera

Comincia - con il claim 'Vere presenze. Nessun libro è al passato' - la nuova stagione del Circolo dei Lettori, tra Palazzo Graneri della Roccia a Torino e il Castello Sforzesco di Novara. Al centro le grandi figure della letteratura del '900: Natalia Ginzburg, Yehoshua, Milan Kundera, Pablo Neruda. Ci sarà il ricordo di Michela Murgia, una vera presenza al Circolo, il 25 novembre nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Quasi 450 incontri con autori, autrici, protagonisti dell'attualità, circa 50.000 lettori e lettrici. Il Circolo dei Lettori è la loro casa, un brand di riferimento che svolge una funzione primaria: la cultura", sottolinea Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori. "Abbiamo deciso di tornare alla forma tradizionale, gli incontri saranno accessibili a tutti e non si dovranno più prenotare gli incontri. Soltanto gli abbonati potranno riservare il posto nelle prime file. Per i lettori più fedeli ci sarà anche un bookcrossing d'autore: ogni abbonato può portare a casa un volume per volta, lo restituisce una volta finito e lo può scambiare subito con uno nuovo" spiega il direttore Elena Loewenthal che ha illustrato il ricco programma. Tra settembre e dicembre sono in programma i festival della Fondazione Circolo dei lettori: Scarabocchi, Torino Spiritualità, Radici. Il Festival dell'identità, il Festival del Classico. Ritorneranno i gruppi di lettura, lo spazio per i bambini, gli incontri sul giornalismo, le attività in carcere e negli ospedali. "È un programma che acquisisce sempre più autorevolezza, l'asticella viene alzata sempre di più. Qui si motiva a leggere" commenta Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura. "Un Circolo sempre più inclusivo, che guarda oltre e accoglie", osserva l'assessora comunale alla Cultura Rosanna Purchia.



